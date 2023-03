Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit wenig veränderter Tendenz in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX signalisierte rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn ein kleines Plus von 0,09 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen wird zu Handelsbeginn kein klarer Richtungstrend erwartet.

Positive Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert. An den Finanzmärkten könnten sich Marktteilnehmer aber nach Einschätzung der Helaba-Analysten im Vorfeld der morgigen EZB-Entscheidung in Zurückhaltung üben.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die Vienna Insurance Group (VIG) mit der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2022 ins Blickfeld. Der Versicherungskonzern steigerte im Vorjahr das Ergebnis (EGT) um zehn Prozent auf 562 Mio. Euro.

Zahlen lieferte auch die Post. Die Österreichische Post fuhr im Jahr 2022 beim Betriebsergebnis ein Minus von acht Prozent auf 188,4 Mio. Euro ein, das insbesondere dem Paketbereich geschuldet ist, der 2021 coronabedingt einen Höhenflug hatte. Beim Umsatz blieb der teilstaatliche Konzern auf dem Niveau von 2021.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit klar festerer Tendenz geschlossen. Der ATX stieg 1,67 Prozent auf 3.360,20 Einheiten. Damit konnte sich der ATX etwas von den deutlichen Kurseinbußen zu Wochenbeginn erholen. Am Montag hatte das Börsenbarometer vor dem Hintergrund der kursierenden Sorgen um den US-Bankensektor gut vier Prozent verloren.

Unterstützung kam von sich weiter abschwächenden US-Inflationsdaten für Februar sowie der fester tendierenden Wall Street. Die heimischen Bankwerte zeigten sich nach den deutlichen Montagsverlusten etwas erholt. Während Raiffeisen um 2,2 Prozent anziehen konnten legten Erste Group um knapp zwei Prozent zu. BAWAG schlossen um 2,3 Prozent höher.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Semperit +6,98% 26,05 Euro FACC +5,72% 7,21 Euro PIERER Mobility +3,68% 84,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Mayr-Melnhof -1,89% 155,60 Euro AT&S -1,79% 27,45 Euro Immofinanz -0,43% 11,66 Euro

