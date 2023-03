Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel wenig verändert aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete gegen 8.05 Uhr ein winziges Minus von 0,01 Prozent an. Auch das europäische Börsenumfeld wird zum Handelsauftakt ohne klarem Richtungstrend erwartet.

Aus den USA lieferte die Wall Street negative Vorgaben, nachdem die US-Notenbank den Leitzins um weitere 25 Basispunkte angehoben hatte. Wegen der noch unerwünscht hohen Inflation und der widerstandsfähigen Konjunktur wurde von der Fed zudem ein weiterer Schritt um 25 Bp. in Aussicht gestellt.

Am heimischen Aktienmarkt steht der erste Handelstag von der Austriacard-Aktie im Fokus. Die Aktie des Sicherheitskonzerns wird heute erstmals im prime market-Segment der Wiener Börse gehandelt werden. Der Vorstand der Gesellschaft hat den Referenzpreis mit 13,42 Euro je Aktie festgesetzt.

Zudem legte bereits am Vorabend CA Immo Zahlen vor. Der Immobilienkonzern musste 2022 mit einem Konzernergebnis von 75,5 Mio. Euro ein Minus von 84 Prozent im Jahresvergleich verbuchen, dies sei vor allem bedingt durch das negative Bewertungsergebnis von minus 94,1 Mio. Euro. Die Mieterlöse stiegen um sechs Prozent auf 213,8 Mio. Euro.

Die Wiener Börse hat nach der deutlichen Erholung vom Vortag am Mittwoch wieder nachgelassen. Besonders gegen Ende des Handelstages folgten die heimischen Indizes dem negativen Trend am US-Markt, wo die Anleger sich vor dem US-Zinsentscheid am Abend zurückhaltend zeigten. Der heimische Leitindex ATX büßte 1,39 Prozent ein auf 3.183,34 Punkte.

Am Markt standen die Aktien von Semperit im Fokus. Die Titel des Unternehmens gaben um 3,7 Prozent nach. Das schlechte Geschäft im mittlerweile aufgegebenen Bereich mit Operations- und Untersuchungshandschuhen (Sempermed) hat dem Wiener Gummi- und Kautschukkonzern im Vorjahr einen Verlust beschert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

FACC +2,79% 7,00 Euro POLYTEC +2,19% 4,66 Euro UBM +1,81% 28,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

CA Immobilien -4,67% 24,50 Euro BAWAG -3,99% 45,76 Euro Semperit -3,73% 24,55 Euro

