Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Der Wiener Aktienmarkt wird am Donnerstag vorbörslich mit knapp behaupteter Tendenz erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX stand rund 50 Minuten vor Handelsstart mit minus 0,05 Prozent nur wenig bewegt zum Vortagesschluss. Es zeichnet sich damit der 3. Tag in Folge mit ATX-Verlusten ab. Der als schwacher Börsenmonat gefürchtete August wird seinem Ruf bisher gerecht.

Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren zum Handelsauftakt leichte Rückgänge. Negative Vorgaben hatte die Wall Street geliefert. Die Bonitätsabstufung der Vereinigten Staaten durch die Ratingagentur Fitch belastete die Stimmung an den US-Börsen merklich.

Auf Unternehmensebene gab es am heimischen Markt positive Nachrichten vom Flughafen Wien. Der führende österreichische Airport erwartet heuer mehr Passagiere als prognostiziert und bessert daher seine Ergebniszahlen nach. Für Wien rechnet der Flughafen nunmehr mit ca. 28,5 Mio. Passagieren (bisher 26-27 Mio.) und für die Flughafen Wien Gruppe (inkl. Malta und Kosice) mit ca. 36,5 Mio. Reisenden (bisher 32-34 Mio.). "Das Management erwartet demzufolge auch einen deutlich höheren Umsatz, sowie eine deutliche Steigerung bei EBITDA und Periodenergebnis gegenüber der Guidance vom 19. Jänner 2023", so der Flughafen Mittwochabend in einer Aussendung.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich nachgegeben. Der heimische Leitindex ATX beendete den Handel mit 3.181,74 Punkten 1,43 Prozent im Minus. Für Verunsicherung an den globalen Finanzmärkten sorgte die Meldung, dass die Ratingagentur Fitch der größten Volkswirtschaft der Welt, den USA, die Top-Bonität entzogen hat, die Einstufung wurde um einen Schritt von "AAA" auf "AA+" gesenkt. Zudem dürfte es zu Gewinnmitnahmen gekommen sein, nachdem die Aktienindizes im Juli kräftig zugelegt hatten.

Am heimischen Aktienmarkt gaben Lenzing-Papiere satte 4,7 Prozent nach. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2023 weniger Umsatz und Gewinn gemacht als in der Vergleichsperiode im Vorjahr. Unter dem Strich verzeichnete der Faserhersteller einen Verlust von fast 66 Millionen Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

DO & CO +1,16% 122,20 Euro Addiko Bank +0,81% 12,40 Euro UBM +0,80% 25,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Lenzing -4,73% 43,35 Euro Mayr-Melnhof -3,86% 134,40 Euro RHI Magnesita -3,69% 33,90 Euro

