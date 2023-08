Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse wird am Freitag vor Sitzungsbeginn mit nur wenig Bewegung gesehen. Vorbörsliche Indikationen für den heimischen Leitindex kamen mit einstelligen prozentuellen Veränderungen kaum vom Fleck.

"Nach dem wegen des 'hawkish' aufgenommenen FOMC-Sitzungsprotokolls schwachen Handelsbeginn haben sich die Märkte wieder stabilisiert. Wesentliche Veränderungen sind mithin weder bei Renten und Aktien noch beim Euro zu konstatieren", kommentierten die Experten der Helaba die Lage am Markt am Vortag.

Als belastend sei die technische Situation beim S&P-500 zu bezeichnen, erläuterte die Helaba weiter. "Nicht nur intakte Verkaufssignale sind zu konstatieren, sondern weiter nachgebenden Indikatoren, sowie ein neues Impulstief (4.364). Zudem wurde die 55-Tagelinie zur Wochenmitte unterschritten."

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage zum Wochenschluss zunächst dünn. Auch frische Analysen waren in der Früh Mangelware.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,48 Prozent schwächer bei 3.125,66 Punkten geschlossen. Die weiterhin bestehenden Zinssorgen hielten die Aktienmärkte in Schach, hieß es am Markt. In der Gunst der Anleger weit oben stand am Vortag die Aktie der Vienna Insurance Group mit einem deutlichen Kursplus von 5,3 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Vienna Insurance Group +5,33% 25,70 Euro FACC +3,44% 6,61 Euro Schoeller-Bleckmann +1,43% 56,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

DO&CO -2,47% 110,60 Euro Polytec -2,27% 4,30 Euro Wienerberger -2,17% 26,10 Euro

sto/fpr

ISIN AT0000999982