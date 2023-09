Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Handel mit nur wenig veränderter Tendenz aufnehmen. Das europäische Umfeld wird mit leichten Zuwächsen in einer Größenordnung von 0,2 Prozent erwartet.

Thema des Handelstages ist international die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Nach neun Zinserhöhungen in Folge entscheidet die EZB über den weiteren Kurs. Es ist lange her, dass so viel Unsicherheit darüber bestand, ob die Zinsen weiter erhöht werden oder nicht, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Ob es eine weitere Zinsanhebung geben wird oder ob die Euro-Währungshüter eine Pause einlegen, hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der jüngsten Sitzung des EZB-Rates im Juli offen gelassen. Lediglich eine Zinssenkung hatte die Französin ausgeschlossen.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch nach der Veröffentlichung mit Spannung erwarteter US-Inflationszahlen mit schwächerer Tendenz den Handel beendet. Der heimische Leitindex ATX büßte zum Sitzungsende 0,59 Prozent auf 3.145,71 Punkte ein. Auch vor der Bekanntgabe der US-Zahlen lag er bereits in der Verlustzone. Die europäischen Leitbörsen schlossen überwiegend leicht ins Minus.

In Wien gestaltete sich die Meldungslage recht mager. Unter den heimischen Schwergewichten fielen Andritz-Aktien um 2,4 Prozent. BAWAG verbilligten sich um 1,7 Prozent, während Erste Group um 0,4 Prozent zulegen konnten. OMV-Anteilsscheine gaben 1,5 Prozent ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Strabag +1,90% 40,25 Euro RHI Magnesita +1,85% 33,00 Euro Raiffeisen Bank International +0,77% 13,15 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Austriacard -2,99% 6,50 Euro s Immo -2,83% 11,66 Euro Andritz -2,35% 47,40 Euro

