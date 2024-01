Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel nach den jüngsten Verlusten knapp behauptet aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX deutete rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn ein kleines Minus von 0,06 Prozent an. Marktbeobachter erwarten eine Stabilisierung, nachdem der heimische Leitindex zuvor zwei starke Verlusttage in Folge absolviert hatte.

Die europäischen Leitbörsen werden am Berichtstag etwas höher erwartet. Zuletzt hatten gedämpfte Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA international auf die Aktienkurse gedrückt.

In Wien rückte mit veröffentlichten Verkehrszahlen der Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure. Der größte heimische Airport hat im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist ein Plus von 24,7 Prozent und das zweitbeste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte. Es sind 93 Prozent des Vorkrisenniveaus aus dem Jahr 2019 erreicht worden.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch tiefrot aus dem Handel verabschiedet. Der ATX verlor deutliche 1,68 Prozent auf 3.327,04 Einheiten, schloss damit aber etwas über seinem Tagestief. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es merkliche Kursverluste zu sehen.

Am heimischen Aktienmarkt stand mit veröffentlichten Geschäftszahlen Schoeller-Bleckmann (SBO) im Fokus der Anleger. Die SBO-Aktie verbuchte in einem schwachen Umfeld ein Minus von 0,2 Prozent, lag damit aber klar über dem Marktdurchschnitt.

Unter Druck standen die Titel der Stromversorger. Die Verbund-Aktie fiel um weitere 2,8 Prozent. Bereits am Dienstag kamen die Titel des Energieversorgers um deutliche 3,4 Prozent zurück. Beim Branchenkollegen EVN betrug der Kursabschlag zur Wochenmitte satte 3,5 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

EuroTeleSites +2,00% 4,08 Euro AMAG +1,74% 29,30 Euro UBM Development +0,91% 22,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Lenzing -4,13% 30,15 Euro Warimpex -3,95% 0,85 Euro EVN -3,49% 26,25 Euro

ste/mik

ISIN AT0000999982