Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse wird am Freitag mit wenig Bewegung erwartet. Eine erste Indikation auf den Leitindex ATX notierte gegen 8.25 Uhr um 0,02 Prozent marginal tiefer. Vorgaben aus Asien und den USA fielen zuletzt positiv aus, konnten diesseits des Atlantiks allerdings noch keine starken Bewegungen auslösen.

Am Markt dürfte wohl die Veröffentlichung des monatlichen US-Arbeitsmarktberichts im Fokus stehen. Laut den Experten der Helaba zeichnet sich eine Abkühlung des Beschäftigungsaufbaus ab. Insgesamt sollte der Arbeitsmarkt noch kein Argument für eine schnelle Zinssenkung liefern.

Diesseits des Atlantiks standen Erzeugerpreise aus Deutschland im Fokus, die zu Jahresbeginn weniger deutlich gefallen sind. Im Jänner sanken die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 4,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Dezember hatte der Rückgang 5,1 Prozent betragen.

Unternehmensnachrichten waren indes Mangelware. Auf Analystenseite meldete sich die Erste Group zur Kapsch TrafficCom und zur Mayr-Melnhof (MM) zu Wort. Für erstere wurde das Kursziel von 15,1 auf 15 Euro leicht reduziert, das Kaufvotum ("Buy") aber beibehalten. Für die MM-Titel wurde das Kursziel von 143,8 auf 127,2 Euro gekürzt. "Hold" lautete hier die Bewertung weiter.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,13 Prozent schwächer bei 3.386,00 Punkten geschlossen. Die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte galt am Vortag der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB hat die Leitzinsen erneut unverändert belassen. Unterstützend wurde an den Aktienhandelsplätzen aber aufgenommen, dass die Währungshüter ihre Inflationsprognosen für heuer und das kommende Jahr nach unten angepasst haben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Addiko Bank +2,37% 15,10 Euro Lenzing +1,93% 29,05 Euro AT&S +1,83% 18,35 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Porr -2,47% 13,42 Euro Rosenbauer -2,11% 27,90 Euro Raiffeisen Bank International -1,58% 19,88 Euro

