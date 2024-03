Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am zweiten Tag dieser verkürzten Börsenwoche mit wenig Veränderung aufnehmen. Eine Bankenindikation auf den Leitindex ATX notierte am Dienstag in der Früh um geringe 0,05 Prozent höher.

Am Dienstag richtet sich der Blick auf die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA. Diese hätten im Vormonat mit einem Rückgang in Höhe von 6,2 Prozent enttäuscht, schrieben die Experten der Helaba. Die Indikation für die Durable Goods Orders für den Monat Februar sei aber positiv, denn Boeing melde mehr Bestellungen als im Jänner.

In Europa wurde indes bereits in der Früh bekannt gegeben, dass sich die deutsche Verbraucherstimmung langsam aufhellt. Der Indikator legt in der Prognose für April zum Vormonat um 1,4 Punkte auf minus 27,4 Zähler zu. Die Sparneigung ist aber immer noch hoch, denn im Vorjahreszeitraum lag sie noch deutlich niedriger. Die Einkommenserwartungen der Verbraucher legten leicht zu auf minus 1,5 Zähler. Ein besserer Wert wurde zuletzt vor Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 gemessen.

Unternehmensnachrichten waren indes Mangelware. Analystenseitig rückten in den Fokus, dass Morgan Stanley laut Medienberichten ihre Bewertung für die Aktien von BAWAG mit "Overweight" wieder aufgenommen hat. Das Kursziel liege bei 79 Euro. Die Titel waren am Vortag bei 58 Euro aus dem Handel gegangen.

Am Montag hatte der ATX um 0,09 Prozent schwächer bei 3.496,32 Punkten geschlossen. Unter den Einzelwerten stiegen die Anteilsscheine der Addiko Bank um 5,6 Prozent auf 16,00 Euro. Die zypriotische Holding Agri Europe möchte rund 27 Prozent des Geldhauses erwerben. Agri Europe bietet 17,5 Euro je Aktie, wie die dem serbischen Geschäftsmann Miodrag Kostic zugerechnete Gesellschaft am Wochenanfang bekannt gab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Addiko Bank +5,61% 16,00 Euro Verbund +2,13% 69,50 Euro Schoeller-Bleckmann +2,05% 44,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Warimpex -5,00% 0,76 Euro Andritz -4,45% 56,95 Euro Strabag SE Aktienvariante -2,06% 38,00 Euro

sto

ISIN AT0000999982