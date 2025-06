Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Mittwoch wenig verändert aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn ein sehr kleines Minus von 0,01 Prozent. Auch der Handelsauftakt an den europäischen Leitbörsen wird knapp im Minus erwartet. Leicht positive Vorgaben hatte hingegen die Wall Street am Vorabend geliefert.

Auf fundamentaler Ebene richten sich die Blicke zur Wochenmitte in die USA, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. In Übersee werden die Verbraucherpreise für den Monat Mai publiziert. Die Experten von Helaba fragen sich, ob der Einfluss erhöhter Zölle allmählich spürbar werde, wie es FOMC-Vertreter auch für die kommenden Monate erwarten.

Die Meldungslage auf Unternehmensebene gestaltet sich am heimischen Aktienmarkt noch recht dünn. Ex Dividende werden die Titel vom Flughafen Wien und Frequentis gehandelt.

Zudem hat der Wiener Mautsystem-Anbieter Kapsch TrafficCom die Mehrheit an der belarussischen Kapsch Telematic Services IOOO abgegeben. Es handelt sich dabei um den Betreiber des landesweiten Mautsystems in Weißrussland. Kapsch hält nun weniger als 50 Prozent der Anteile.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,94 Prozent auf 4.394,15 Zähler. Die europäischen Leitbörsen fanden keine einheitliche Richtung und zeigten sich großteils nur wenig verändert.

Unter den Einzelwerten zeigten sich die im ATX schwer gewichteten Bankaktien im Minus. Europaweit fanden sich Finanztitel auf den Verkaufslisten der Investoren. In Wien schlossen BAWAG um 1,3 Prozent tiefer und Erste Group verloren 2,5 Prozent. Raiffeisen-Papiere rutschen um 2,8 Prozent ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Frequentis +2,94% 49,00 Euro UBM Development +2,83% 21,80 Euro Immofinanz +2,48% 18,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility -9,31% 15,98 Euro Strabag -4,66% 77,70 Euro Semperit -3,43% 13,50 Euro

ste/szk

ISIN AT0000999982