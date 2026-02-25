Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch den Handel mit einer wenig veränderten Tendenz aufnehmen. Eine Bankenindikation taxierte den ATX etwa 40 Minuten vor Sitzungsauftakt um knappe 0,02 Prozent im Minus. Auch die europäischen Leitbörsen werden zur Eröffnung kaum bewegt erwartet.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene EVN und FACC mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure. Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat im Geschäftsjahr 2025 den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt. Auf Basis vorläufiger Zahlen stiegen die Erlöse um 11,3 Prozent auf 984,4 Mio. Euro. Auch beim operativen Ergebnis (EBIT) verzeichnete das Unternehmen ein deutliches Plus von 49,4 Prozent auf 42,3 Mio. Euro.

Der niederösterreichische Energieversorger EVN hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2025/26 unter dem Strich mehr verdient. Das Konzernergebnis stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,8 Prozent auf 126,9 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse verzeichneten einen Anstieg um 3,3 Prozent auf 830,7 Mio. Euro.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur SBO-Aktie und revidierte ihr Kursziel für die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters von 37,2 auf 39,8 Euro. Zudem wurde das Anlagevotum "Accumulate" bestätigt.

Weiters setzten die Erste-Experten ihr Kursziel für die BAWAG-Titel von 115 auf 145 Euro merklich nach oben. Hier wurde die Empfehlung "Hold" bestätigt.

Das Wienerberger-Kursziel wurde von Barclays um neun Prozent von 35 auf 32 Euro gekürzt. Das Votum "Overweight" wurde unverändert belassen.

Die Berenberg Bank passte ihr Kursziel für die Wienerberger-Aktie leicht von 35 auf 34 Euro an. Die Anlageempfehlung wurde hier mit "Buy" bestätigt.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der ATX fiel um 1,87 Prozent auf 5.708,73 Punkte. Der heimische Leitindex wurden von den schwergewichteten Bankenwerten hinuntergezogen. Erste Group mussten zum Handelsschluss 3,9 Prozent, BAWAG 3,2 Prozent und Raiffeisen Bank International (RBI) 2,3 Prozent abgeben.

Wienerberger mussten aufgrund des zurückhaltenden Ausblicks starke Abschläge von 7,9 Prozent hinnehmen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Addiko Bank +3,40% 27,40 Euro Mayr-Melnhof +2,41% 93,60 Euro AT&S +1,85% 55,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Wienerberger -7,92% 28,12 Euro Erste Group -3,92% 103,00 Euro BAWAG -3,18% 130,90 Euro

ISIN AT0000999982