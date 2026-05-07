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07.05.2026 08:38:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Donnerstag mit einer wenig veränderten Tendenz erwartet. Bankenindikationen taxierten den ATX rund 30 Minuten vor Sitzungsauftakt mit einem kleines Minus von 0,09 Prozent, nachdem der Leitindex zur Wochenmitte um fast drei Prozent hochgesprungen war. Auch die wichtigsten europäischen Börsen werden zum Sitzungsbeginn kaum bewegt gesehen.

Der Nahost-Konflikt ist laut Helaba-Analysten weiterhin das dominierende Thema an den Finanzmärkten. Zuletzt gab es Entspannungssignale, demnach seien die USA und Iran einer Vereinbarung für ein Kriegsende nahe. Entsprechend nahm die Risikobereitschaft am Mittwoch deutlich zu. Nun warten die Marktteilnehmer auf weitere konkrete Schritte im USA-Iran-Konflikt.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Lenzing mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Der Gewinn des Faserherstellers ist im 1. Quartal 2026 von 31,7 auf 24 Mio. Euro gesunken. Laut Analysten der Erste Group fielen die Zahlen im Rahmen der Erwartungen aus.

Am Mittwoch hatte der Wiener Aktienmarkt mit der Hoffnung auf eine Beilegung des USA-Iran-Konfliktes sehr fest geschlossen. Der Leitindex ATX gewann starke 2,89 Prozent auf 5.967,80 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen deutlich nach oben.

Am heimischen Aktienmarkt gingen die deutlichen Zuwächse - wie im europäischen Börsenumfeld - quer durch die Branchen, mit Ausnahme des Öl- und Gasbereiches. Sehr stark nach oben ging es europaweit mit Aktien aus der Reisebranche. In Wien zogen die Papiere des Cateringunternehmens Do&Co um mehr als sieben Prozent in die Höhe.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Frequentis +8,09% 78,80 Euro FACC +7,90% 14,20 Euro DO&CO +7,30% 182,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Schoeller-Bleckmann -2,93% 34,80 Euro Verbund -2,09% 61,00 Euro OMV -1,46% 60,85 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982

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