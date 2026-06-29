ATX

6 384,31
-21,86
-0,34 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
29.06.2026 08:46:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag wenig verändert in den Handel starten. Bankenindikationen auf den ATX standen rund 30 Minuten vor Handelsbeginn 0,05 Prozent im Minus bei 6.403 Punkten. In der vorigen Woche gab es insgesamt einen Verlust von 1,9 Prozent. Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen leicht im Plus.

Der Iran-Krieg wirft weiterhin seinen Schatten auf den Aktienmarkt. Nach gegenseitigen Angriffen am Wochenende vereinbarten die USA und der Iran laut US-Medien einen Stopp der Kämpfe und einen Verhandlungstermin für Dienstag. Die beiden Seiten würden "vorerst zurückstecken" und hätten vereinbart, sich in der katarischen Hauptstadt Doha zu weiteren Gesprächen zu treffen, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf einen Regierungsvertreter in Washington. Auch das US-Nachrichtenportal Axios zitierte zwei US-Regierungsvertreter, die dies bestätigten. Die Schiffe in der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormuz könnten sich nun wieder frei bewegen, sagte einer der Regierungsvertreter.

Da die Verhandlungen weiterlaufen, können die Marktteilnehmer laut Helaba ihren Fokus zunächst auf Konjunktur- und Inflationsdaten richten. In dieser Woche stehen zahlreiche Veröffentlichungen an. Der Preisdruck dürfte im Juni nicht größer geworden sein, denn die Benzin- und Dieselpreise seien im Vergleich zum Mai gesunken, hieß es.

Unternehmensseitig sind zum Wochenbeginn kaum Impulse zu erwarten. Am Freitag war der heimischen Leitindex unter Druck geraten, da weltweite Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten und Bedenken hinsichtlich überhöhter Bewertungen die Stimmung belasteten, wie die Erste Group schrieb.

Am Freitag hatte der ATX um 1,27 Prozent tiefer auf 6.406,17 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner und -verlierer im prime market am Freitag:

Agrana 1,73 % 11,75 Euro CPI Europe 1,70 % 15,54 Euro CA Immo 1,07 % 23,60 Euro Frequentis -4,09 % 63,30 Euro Telekom Austria -3,55 % 9,78 Euro AT&S -3,40 % 193,20 Euro

rst/moe

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 383,85 -0,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX im Plus -- Börsen in Asien uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbucht moderate Gewinne. Die Märkte in Asien finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen