Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Donnerstag nur wenig verändert erwartet. Bankenindikationen taxierten den heimischen Leitindex ATX rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem kleinen Plus von 0,03 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte der Sitzungsbeginn kaum bewegt ablaufen. Leicht rückläufige Rohölpreise könnten die Aktienkurse international unterstützen.

Auf Unternehmensebene rückte Zumtobel mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld, zudem wurde eine Neuzusammensetzung des ATX publik.

Der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel ist im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Periodenergebnis belief sich auf 4,2 Mio. Euro, nach einem Verlust von 4,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz war mit 264,1 Mio. Euro nahezu stabil. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg von 6,6 Mio. auf 8,2 Mio. Euro.

Nach der halbjährlichen Überprüfung der österreichischen Indizes durch das Indexkomitee der Wiener Börse am Mittwoch kommt es per 21. September zu folgenden Änderungen: Mayr-Melnhof Karton AG kehrt nach einem Jahr in den österreichischen Leitindex ATX zurück und löst damit die SBO AG ab.

Am Mittwoch hatte die Wiener Börse einen sehr ruhigen Handel kaum verändert beendet. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,04 Prozent bei 6.755,61 Einheiten nicht weit weg von seinem Dienstagsschlusskurs.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Semperit +2,37% 17,30 Euro AT&S +2,30% 151,00 Euro AMAG +2,22% 27,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Wienerberger -3,58% 18,56 Euro Schoeller-Bleckmann -3,19% 30,30 Euro RHI Magnesita -1,87% 31,50 Euro

ste/ger

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