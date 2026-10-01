ATX
|
6 745,64
|
-110,36
|
-1,61 %
|
01.10.2026 08:37:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet
Die Lage an den Finanzmärkten hat sich etwas beruhigt, was laut den Helaba-Experten vor allem den rückläufigen Öl- und Gaspreisen zu verdanken ist. Die leichte Entspannung an den Energiemärkten hat die Inflations- und Zinsängste zuletzt wieder etwas reduziert, hieß es. Unterstützung für die Börsen könnten die nachbörslich berichteten starken Quartalszahlen von Micron liefern, meinte ein Marktbeobachter.
Datenseitige gilt das Interesse der Investoren heute vor allem dem ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA, kommentierte die Helaba. Zudem stehen in den USA die Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda. Noch sehr dünn gestaltete sich die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen.
Am Mittwoch hatte sich der ATX um 1,13 Prozent auf 6.856,00 Einheiten ermäßigt. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen abwärts, nachdem unerwartet hohe Inflationszahlen aus einigen Euroländern gemeldet worden waren und damit wieder Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen schürten.
Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:
RHI Magnesita +8,23% 35,50 Euro Kapsch TrafficCom +3,54% 4,10 Euro Frequentis +3,10% 66,60 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:
Palfinger -9,70% 27,45 Euro AT&S -7,18% 200,50 Euro CA Immo -2,46% 21,80 Euro
ger/ste
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 750,85
|-1,53%