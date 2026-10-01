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01.10.2026 08:37:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

Zum Handelsbeginn am Donnerstag wird die Wiener Börse nur wenig verändert erwartet. Bankenindikationen taxierten den Leitindex ATX rund 30 Minuten vor Handelsbeginn marginal um 0,03 Prozent leichter. Auch das europäische Umfeld wird etwas schwächer gesehen. Während die US-Aktienmärkte am Vorabend mehrheitlich Kurseinbußen verzeichnen mussten, tendierte die Börse in Tokio heute in der Früh mit Aufschlägen.

Die Lage an den Finanzmärkten hat sich etwas beruhigt, was laut den Helaba-Experten vor allem den rückläufigen Öl- und Gaspreisen zu verdanken ist. Die leichte Entspannung an den Energiemärkten hat die Inflations- und Zinsängste zuletzt wieder etwas reduziert, hieß es. Unterstützung für die Börsen könnten die nachbörslich berichteten starken Quartalszahlen von Micron liefern, meinte ein Marktbeobachter.

Datenseitige gilt das Interesse der Investoren heute vor allem dem ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA, kommentierte die Helaba. Zudem stehen in den USA die Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda. Noch sehr dünn gestaltete sich die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen.

Am Mittwoch hatte sich der ATX um 1,13 Prozent auf 6.856,00 Einheiten ermäßigt. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen abwärts, nachdem unerwartet hohe Inflationszahlen aus einigen Euroländern gemeldet worden waren und damit wieder Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen schürten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

RHI Magnesita +8,23% 35,50 Euro Kapsch TrafficCom +3,54% 4,10 Euro Frequentis +3,10% 66,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Palfinger -9,70% 27,45 Euro AT&S -7,18% 200,50 Euro CA Immo -2,46% 21,80 Euro

ger/ste

ISIN AT0000999982

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