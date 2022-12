Wiener Aktienmarkt vorbörslich zum Jahresultimo schwächer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag, dem letzten Handelstag im Börsenjahr 2022, mit Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX zeigte gegen 8.20 Uhr ein Minus von 0,41 Prozent. Auch für andere wichtige Börsenindizes in Europa werden zum Auftakt Abschläge in dieser Größenordnung erwartet. Positive Vorgaben von der Wall Street vom Vorabend unterstützen nicht merklich.

Damit steuert der ATX 2022 auf einen Jahresverlust von etwa 19 Prozent an. Die internationalen Aktienmärkte litten heuer vor allem von dem am 24. Februar gestarteten Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, wodurch die Energiepreise massiv gestiegen sind und sich die Inflation rasant entwickelt hat. Die Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks steuerten mit mehreren Zinserhöherungen gegen die Preisentwicklungen an und werden dies auch im kommenden Jahr fortsetzen.

Die Wiener Börse hat am Donnerstag leicht im Plus geschlossen. Der ATX beendete den vorletzten Handelstag des Jahres mit einem Aufschlag von 0,44 Prozent bei 3.136,62 Punkten.

Stark gesucht waren in Wien Aktien der CA Immobilien und fanden sich mit einem Plus von 5,2 Prozent an der Spitze im prime market. Bei höherem Volumen fest zeigten sich auch Aktien der Post (plus 2,4 Prozent) und der AT&S (plus 1,6 Prozent). Gute Nachfrage gab zudem auch in den Versorgern EVN (plus 1,2 Prozent) und Verbund (plus 1,5 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

CA Immo +5,21% 27,25 Euro Marinomed +3,57% 58,00 Euro Post +2,42% 29,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

UBM Development -1,28% 23,10 Euro Mayr-Melnhof -1,05% 151,20 Euro Palfinger -1,03% 23,95 Euro

ste/sto

ISIN AT0000999982