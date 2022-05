Wiener Börse am Nachmittag behauptet, Verbund gesucht

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag behauptet gezeigt. Der ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit einem knappen Minus von 0,03 Prozent bei 3.323,63 Punkten. Der ATX Prime ermäßigte sich um 0,03 Prozent auf 1.666,85 Zähler. Der Handel verlief am heutigen Feiertag weitgehend ruhig.

Andere Börsen in Europa konnten am Nachmittag moderat zulegen. Die um 14.30 Uhr veröffentlichten US-Konjunkturdaten wirkten sich vorerst nicht merklich aus. Die US-Wirtschaft ist im Winter stärker als erwartet geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel im ersten Quartal annualisiert um 1,5 Prozent, wie das US-Handelsministerium laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang von 1,4 Prozent ermittelt worden.

Stark gesucht waren in Wien weiter Verbund-Aktien und setzten mit einem Plus von 3,3 Prozent auf 94,30 Euro ihren Höhenflug vom Vortag fort. Am Mittwoch hatten die Titel bereits 9,4 Prozent zugelegt, nachdem der Stromkonzern eine Sonderdividende in Höhe von 400 Mio. Euro in Aussicht gestellt hatte. Die Analysten der Deutsche Bank haben in Reaktion auf die Meldung ihr Kursziel für die Aktie von 96,0 auf 105,0 Euro erhöht und ihre Empfehlung auf "buy" angehoben.

Mit der Sonderdividende und geplanten Gutschriften für Stromkunden dürften die Wahrscheinlichkeit einer Sondersteuer auf die Verbund-Gewinne deutlich gesunken sein, schreiben die Analysten. Die Sonderdividende des teilweise in Staatseigentum stehenden Unternehmens könnte in Hilfen für stark von der Energiekrise betroffene Verbraucher fließen, ohne das Anlegersentiment durch eine Sondersteuer zu belasten, so die Experten.

Deutliche Gewinne verbuchten auch Aktien des Flugzeugtielbauers FACC (plus 2,8 Prozent). Auch an anderen Börsen konnten Aktien der Luftfahrtbranche am Donnerstag zulegen.

Größere Abgaben gab es in der Erste Group. Die Titel des Bankkonzerns verloren am Nachmittag 2,7 Prozent. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat am Mittwoch der Banken-Gruppe die nach EU-Regeln nötigen Kapitalerfordernisse vorgegeben.

Sie gelten für eine "Abwicklungseinheit", zu der neben der Erste Group auch ihre direkten österreichischen Tochterbanken und alle österreichischen Sparkassen gehören. Die Vorgaben entsprächen den Erwartungen, die Erste Group erfülle auf Basis von Daten zum Ende 2021 die Erfordernisse, teilte die Bank am Mittwochabend mit.

mik/sto

ISIN AT0000999982