Wiener Börse am Nachmittag im Plus, ATX gewinnt 0,6 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag weiter moderate Gewinne gezeigt. Der ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 3.291,20 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,45 Prozent auf 1.646,93 Zähler. Auch die Indizes an anderen Börsen in Europa zeigten Aufschläge in dieser Größenordnung.

Positive Impulse liefert weiterhin die Öffnung des chinesischen Marktes nach den strengen Covid-Maßnahmen. Am Sonntag endete nach Angaben der Behörden die fast drei Jahre andauernde Abschottung des Landes.

Zudem dürfte der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht die kursierenden Zinserhöhungsängste etwas zerstreut haben. Der Bericht zeigte zwar eine robuste Arbeitsmarktlage, die Entwicklung der Löhne fiel aber schwächer aus als erwartet. Dies könnte etwas den Druck von der US-Notenbank Fed nehmen, mit Zinsschritten gegen die Inflation vorzugehen.

Bei größeren Umsätzen gesucht waren am Nachmittag vor allem Lenzing und Wienerberger. Lenzing-Aktien setzten ihren Höhenflug fort und fanden sich mit einem Plus von 6,3 Prozent an der Spitze im prime market. Die Titel des Faserherstellers hatten bereits am Freitag 4,5 Prozent gut gemacht.

Die Titel des Baustoffkonzerns Wienerberger gewannen 3,6 Prozent. AT&S und Schoeller-Bleckmann legten bei höherem Volumen jeweils rund 1,5 Prozent zu.

Aktien der Raiffeisen Bank International drehten nach anfänglichen Gewinnen ins Minus und verloren am Nachmittag 0,7 Prozent. Der Bankkonzern gerät laut einem Bericht des "Standard" in der Ukraine zunehmend unter Druck. Der Vorstandsvorsitzende Johann Strobl und ein weiterer Vorstand der Bank, Andreas Gschwenter wurden in Kiew auf eine Liste von Personen gesetzt, die für Sanktionen empfohlen werden.

Die größten Verlierer im prime market waren Addiko Bank (minus 3,3 Prozent). Kapsch TrafficCom und RHI Magnesita büßten jeweils rund 2,5 Prozent ein.

Der am Vormittag gemeldete Sentix-Index zeigte zwar eine Aufhellung der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone, bewegte die Börsen aber nicht merklich. Impulse könnten nun im weiteren Wochenverlauf die am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA bringen. Diese könnten weitere Hinweise auf die künftigen Schritte der Fed liefern.

mik/ste

ISIN AT0000999982