Wiener Börse am Nachmittag im Plus - ATX legt 0,5 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag leicht zugelegt. Der ATX stieg bis gegen 14.50 Uhr um 0,52 Prozent auf 3.653,58 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,56 Prozent auf 1.829,63 Zähler. Auch an anderen Börsen ging es am Nachmittag nach oben; der DAX und der FTSE erreichten damit sogar neue Allzeithochs.

Die Märkte konnten ihre Aufschläge nach der um 13 Uhr veröffentlichten Zinsentscheidung der Bank of England noch etwas ausbauen. Die Notenbank hatte zwar wie erwartet ihre Zinsen bestätigt, gleichzeitig aber mögliche Zinssenkungen für den weiteren Jahresverlauf angedeutet. "Wir haben ermutigende Nachrichten über die Inflation, und wir denken, dass sie in den nächsten Monaten in die Nähe unseres Zwei-Prozent-Ziels fallen wird", sagte Bailey laut einer Mitteilung.

Auch die am Nachmittag gemeldeten Arbeitsmarktdaten aus den USA untermauerten die Hoffnungen auf Zinssenkungen. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich stärker als erwartet um 22.000 auf 231.000 gestiegen. Dies ist der höchste Stand seit August 2023. Die Daten signalisieren eine Abschwächung des zuletzt robusten Arbeitsmarktes.

Stark gesucht waren am Nachmittag OMV-Aktien und legten 2,2 Prozent zu. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte unter den Gewinnern, nachdem gute Wirtschaftsdaten aus China Hoffnungen auf eine größere Ölnachfrage aus dem Land geschürt hatten.

Die Aktien der Post-AG und der Lenzing knüpften an ihre Vortagesgewinne an. Post-Aktien gewannen 2,5 Prozent, Lenzing stiegen um 2,2 Prozent. Die am Vortag von den beiden Unternehmen gemeldeten Quartalsergebnisse waren am Markt positiv aufgenommen worden.

Insgesamt hielten sich die meisten Kursbewegungen in engen Bandbreiten. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es nicht, zudem dürfte sich der Feiertag in vielen Ländern auch in einer geringeren Handelsaktivität niederschlagen. Die größten Gewinner im prime market waren RHI Magnesita mit einem Plus von 3,8 Prozent. Das Schlusslicht waren Semperit mit einem Minus von 1,4 Prozent.

mik/spa

ISIN AT0000999982