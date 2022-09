Wiener Börse: ATX bleibt unverändert - Geringerer Streubesitzfaktor für S IMMO und Flughafen Wien

Der Index ATX, in dem die 20 wichtigsten Titel der Wiener Börse gelistet sind, bleibt in seiner Zusammensetzung unverändert, teilte die Wiener Börse am Dienstag mit. Die nächste planmäßige Überprüfung der Zusammensetzung des ATX findet im März 2023 statt.

Der Streubesitzfaktor der S IMMO AG sinkt wegen der Erhöhung der Beteiligung der CPI Property von 0,6 auf 0,3. Bei der Flughafen Wien AG sinkt der Streubesitzfaktor nach Zukäufen der australischen Airports Group Europe S.? r.l. von 0,2 auf 0,1. Zudem ergibt die heutige Überprüfung eine Änderung in der Zusammensetzung der fünf Top-Werte (ATX five). Die Andritz AG zieht aufgrund der höheren Streubesitzkapitalisierung anstelle von voestalpine AG in den ATX five ein.

lek/tsk

ISIN AT0000999982 WEB http://www.wienerborse.at