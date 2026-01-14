Wiener Börse befestigt im Frühhandel - ATX gewinnt 0,26 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Frühhandel befestigt präsentiert. Gegen zehn Uhr notierte der heimische Leitindex ATX 0,26 Prozent höher bei 5.424,30 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gab es ebenfalls überwiegend eine freundliche Tendenz zu sehen.

Die Aufmerksamkeit der internationalen Finanzmarktakteure richtet sich heute vor allem in die USA, nicht nur weil Donald Trump jederzeit für Überraschungen sorgen kann, sondern weil sich wichtige US-Daten im Kalender finden, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Der Fokus liegt dabei zunächst auf den Einzelhandelsumsätzen des Monats November, hieß es weiter von den Experten.

Unterstützung für den ATX kam in Wien vor allem von den schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International gewannen 1,7 Prozent. BAWAG verteuerten sich sogar um 2,3 Prozent und bei der Erste Group ging es etwas moderater um 0,2 Prozent nach oben. Die Analysten von Barclays meldeten sich mit einer Sektorstudie zu den europäischen Bankenwerten. Die Erste Group-Aktien wurden darin auf die Empfehlungsliste "top ideas" gesetzt und mit dem Anlagevotum "overweight" zum Kauf empfohlen.

Mit Nachrichten rückten zudem OMV und Bajaj Mobility ins Blickfeld der Anleger. Der teilstaatliche Energiekonzern OMV hat laut Reuters den Zuschlag für eine neue Lizenz zur Öl- und Gasförderung in Norwegen erhalten. Das Unternehmen ist eine von 19 Firmen, denen der norwegische Energieminister Terje Aasland Betreiberlizenzen zugeteilt hat. Die OMV-Papiere wurden von der Meldung nicht beflügelt und gaben 0,5 Prozent nach.

Die KTM AG führt ihre Neuausrichtung fort und baut dazu rund 500 Beschäftigte ab. Hauptsächlich seien Angestellte und das mittlere Management betroffen, teilte die Firmenmutter Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG) am Dienstagabend mit. Die Bajaj-Titel beschleunigten um 1,3 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten schwächten sich voestalpine um 1,5 Prozent ab. Andritz legten 0,5 Prozent zu.

