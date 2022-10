Wiener Börse dürfte behauptet in den Handel starten, Warten auf EZB

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag behauptet in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX liegt knapp vor Sitzungsbeginn 0,1 Prozent im Plus. Auch an anderen Börsen wird am Vormittag nur wenig Bewegung erwartet. Viele Markteilnehmer dürften vorerst die am Nachmittag anstehende Zinsentscheidung der EZB abwarten, hieß es.

Es gilt als praktisch fix, dass die Notenbanker im Kampf gegen die hohe Inflation ihre Leitzinsen erhöhen. "Mit einer weiteren, kräftigen Zinserhöhung ist zu rechnen und marktseitig ist eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte fast vollständig eskomptiert", schreiben die Analysten der Helaba in der Früh.

Unternehmensnachrichten gab es in der Früh kaum. Die AMAG hat in der Früh Zahlen vorgelegt und eine Gewinnsteigerung in den ersten neun Monaten gemeldet. Zahlen und Ausblick sind weitgehend im Rahmen ihrer Erwartungen ausgefallen, schreiben die Analysten der Erste Group.

Impulse könnten neben der EZB auch die am Nachmittag anstehenden US-Daten bringen. Erwartet werden unter anderem Zahlen zum BIP und die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

Am Mittwoch gab es an der Wiener Börse wegen des Nationalfeiertags keinen Handel. Am Dienstag hatte der ATX um 1,52 Prozent höher bei 2.863,26 Punkten geschlossen. Gut gesucht waren vor allem Schoeller-Bleckmann und Lenzing und legten um rund vier Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Schoeller-Bleckmann +4,39% 52,30 Euro Lenzing +3,95% 47,40 Euro CA Immo +3,52% 30,85 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Polytec -2,56% 4,75 Euro Zumtobel -2,03% 5,78 Euro UBM Development -1,46% 27,00 Euro

mik/ger

