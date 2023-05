Wiener Börse dürfte mit Gewinnen in den Feiertagshandel starten

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit moderaten Gewinnen in den Feiertagshandel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigt kurz vor Handelsstart ein Plus von 0,5 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden leichte Gewinne erwartet. Für Rückwind sorgen die US-Börsen, wo ein Hoffnungsschimmer im Schuldenstreit zuletzt für frischen Wind gesorgt hatte.

Generell dürfte der Handel am Feiertag "Christi Himmelfahrt" aber ruhig verlaufen. Wichtige Unternehmensnachrichten werden nicht erwartet. Impulse könnten hingegen die am Nachmittag anstehenden US-Daten bringen. Angesetzt sind die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und der Philly-Fed-Index.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,27 Prozent höher bei 3.139,74 Punkten geschlossen. Gesucht waren unter den Indexschwergewichten Erste Group (plus 2,1 Prozent) und voestalpine (plus 1,9 Prozent). Agrana-Aktien stiegen nach der Ergebnisvorlage des Zuckerkonzerns um 1,2 Prozent. Unter Druck kamen AT&S und verloren 4,5 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

FACC +3,35% 6,78 Euro Erste Group +2,12% 30,77 Euro voestalpine +1,85% 30,88 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AT&S -4,47% 26,94 Euro Semperit AG Holding -2,62% 20,45 Euro EVN -1,76% 22,30 Euro

