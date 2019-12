Wiener Börse (Einheitswerte) - SW Umwelttechnik über 6 Prozent fester

Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Montag fünf Kursgewinnern sechs -verlierer und vier unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren BKS Stämme mit 3.100 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren SW Umwelttechnik mit plus 6,67 Prozent auf 32,00 Euro (497 Aktien), Staatsdruckerei Holding mit plus 3,96 Prozent auf 21,00 Euro (45 Aktien) und Gurktaler Stämme mit plus 1,55 Prozent auf 9,80 Euro (120 Aktien).

Die größten Verlierer waren Heid mit minus 4,00 Prozent auf 2,40 Euro (100 Aktien), Pierer Mobility mit minus 2,80 Prozent auf 48,60 Euro (95 Aktien) und Rath mit minus 2,11 Prozent auf 27,80 Euro (150 Aktien).

Im direct market plus gab es nur wenig Bewegung. Eyemaxx Real Estate stiegen um 3,30 Prozent auf 10,95 Euro (150 Aktien). Startup300 befestigten sich um 0,36 Prozent auf 5,56 Euro (3.115 Aktien).

