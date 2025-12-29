ATX

29.12.2025 10:13:00

Wiener Börse eröffnet etwas schwächer - ATX - 0,26 %

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Mehr Details ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt hat den letzten Montag des Jahres mit leichten Verlusten eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte am Vormittag um 0,26 Prozent niedriger bei 5.233,6 Punkten. Für den marktbreiteren ATX Prime ging es um 0,27 Prozent auf 2.597,6 Zähler hinunter. Europas Leitbörsen zeigten sich am Vormittag uneinheitlich.

Insgesamt wird ein impulsarmer Tag erwartet. Von Seiten der Unternehmen dürfte es keine nennenswerten Daten geben. Zudem stehen auch keine relevanten Konjunkturparameter auf dem heutigen Programm. International rückten Rüstungspapiere in den Fokus, die sämtlich Einbußen hinnehmen mussten. Grund sind die "positiv verlaufenden" Gespräche zu einem möglichen Frieden im Ukrainekrieg.

Im ATX Prime tendierten die Schwergewichte am Vormittag unterschiedlich. Die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) fanden sich mit 0,2 Prozent im Plus. BAWAG (- 0,3 Prozent) und Vienna Insurance (- 0,8 Prozent) verloren hingegen. Ähnlich erging es den Papieren der OMV, die leichte 0,1 Prozent nachgaben.

moe/ger

ISIN AT0000999982

