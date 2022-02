Wiener Börse (Eröffnung) - ATX +1,3%, voest nach Zahlen 5,2% im Plus

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis 9.50 Uhr um 1,53 Prozent auf 4.013,60 Punkte. Der ATX Prime legte 1,25 Prozent auf 2.004,14 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa ging es im Frühhandel nach oben.

Gut gesucht waren nach Vorlage von Zahlen voestalpine und gewannen 5,20 Prozent auf 31,56 Euro. Der Linzer Stahlkonzern hat für die ersten neun Monate seines Geschäftsjahrs einen Schwenk des Nettoertrags in die Gewinnzone auf plus 698 Mio. Euro gemeldet nach 159 Mio. Verlust in der Vorjahresperiode. Dank robuster Nachfrage stieg der Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr davor um rund 37 Prozent auf 10,9 Mrd. Euro.

Die Ergebnisse sind im Wesentlichen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schreiben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion. Insgesamt stufen sie die Zahlen als "leicht positiv" ein. Zudem dürften die Lieferkettenprobleme der für die voestalpine wichtigen Automobilindustrie den schlimmsten Punkt überwunden haben.

Die Analysten der Baader Bank schreiben von einem soliden Quartal, das leicht über den Erwartungen ausgefallen ist. Der Baader-Analyst Christian Obst erwartet weitere Verbesserungen im vierten Geschäftsquartal.

Gut gesucht waren im Frühhandel auch die Stromerzeuger Verbund (plus 2,70 Prozent) und EVN (plus 2,58 Prozent). Unter den wenigen Verlierern fanden sich Aktien des Flughafen Wien mit einem kleinen Minus von 0,52 Prozent.

Wichtige Konjunkturdaten werden am Mittwoch nicht erwartet. Ein bestimmendes Thema bleiben die Spekulationen, wann die Notenbanken mit Zinserhöhungen auf die anhaltend hohen Inflationsraten reagieren. Mit Spannung erwartet werden daher die am Donnerstag anstehenden Inflationsdaten aus den USA.

Impulse für die Rohölmärkte und damit auch die Börsen könnten die in Wien laufenden Verhandlungen über die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran bringen. Die Aussicht auf eine Rückkehr der iranischen Ölexporte hatte zuletzt die Ölpreise belastet.

