Wiener Börse (Eröffnung) - ATX +1,7%, Andritz nach Zahlen sehr fest

Die Wiener Börse hat am Freitag im Frühhandel stark zugelegt. Der ATX stieg bis 10.20 Uhr um 1,73 Prozent auf 3.014,96 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 1,67 Prozent auf 1.522,33 Zähler zu. Angetrieben wurde der ATX vor allem von der schwer gewichteten Andritz-Aktie. Die Titel gewannen nach gut aufgenommenen Quartalszahlen des Technologiekonzerns 4,0 Prozent.

Der gemeldete Andritz-Konzerngewinn legte im ersten Halbjahr um 22,3 Prozent auf 167,2 Mio. Euro zu. Der operative Gewinn (EBIT) erhöhte sich um 18,3 Prozent auf 241,5 Mio. Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 9,86 Mrd. Euro "einen neuen Höchststand". Den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2022 ließ das Management trotz des schwierigen Umfelds unverändert.

Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Reaktion von sehr starken Zahlen. Auch laut den Analysten der Baader Bank haben die gemeldeten Kennzahlen die Erwartungen übertroffen. Die Experten der Erste und der Baader heben in ihren Kommentaren dabei insbesondere den starken Auftragseingang aller Andritz-Geschäftsbereiche hervor.

Gut gesucht waren nach Meldung von Zahlen auch Palfinger und fanden sich mit einem Plus von 4,09 Prozent an der Spitze im prime market. Der Salzburger Hebevorrichtungshersteller hat heuer im ersten Halbjahr der schwierigen wirtschaftlichen Lage getrotzt und erstmals die Umsatzschwelle von 1 Mrd. Euro geknackt. Ebenso fiel der Rückgang beim operativen Ergebnis relativ moderat aus. Die Experten der Erste Group schreiben von einem "ermutigenden" Ergebnis, das sich auch in Aufwärtsrevisionen der Analystenprognosen niederschlagen dürfte.

Größere Nachfrage gab es am Vormittag auch in den Ölwerten. Aktien des Öl- und Gaskonzerns OMV stiegen um 2,4 Prozent. Titel des Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann legten 2,6 Prozent zu. Unter den wenigen Verlierern im prime market fanden sich s Immo mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent.

Auch an anderen Börsen in Europa ging es zur Eröffnung nach oben. Für gute Börsenstimmung sorgten die am Vorabend gemeldeten Quartalsergebnisse der US-Techgiganten Amazon und Apple. Impulse könnten jetzt die zahlreichen im Tagesverlauf noch anstehenden Konjunkturdaten bringen.

Mit Spannung erwartet werden insbesondere die um 11 Uhr erwarteten Schätzungen für die Inflation und das BIP der Eurozone. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten könnte die Teuerung im Währungsraum auf ein neues Rekordhoch springen. Dies würde den Druck auf die EZB erhöhen, trotz der schwächelnden Konjunktur mit Zinserhöhungen gegenzusteuern.

Bei den am Nachmittag in den USA anstehenden Daten dürfte das Hauptaugenmerk laut Helaba vor allem auf dem Einkaufsmanagerindex für den Großraum Chicago liegen. Daneben wird auch das von der US-Notenbank Fed präferierte Inflationsmaß PCE veröffentlicht.

mik/spa

ISIN AT0000999982