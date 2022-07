Wiener Börse (Eröffnung) - ATX 0,3 Prozent im Minus

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag leicht nachgegeben. Der ATX notierte gegen 10.15 Uhr mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 2.860,71 Punkten. Der marktbreiten ATX Prime fiel um 0,44 Prozent auf 1.445,45 Zähler. An anderen Börsen ging es etwas deutlicher nach unten. Belastet wurden die Märkte von Konjunkturängsten vor dem Hintergrund hoher Inflation, erwarteter Zinserhöhungen, anhaltender Lieferkettenprobleme, neuer China-Lockdowns und der Gas-Krise in Europa.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten lagen am Vormittag nicht vor. Die meisten Aktien im Wiener prime market zeigten sich im Vormittagshandel wenig bewegt. Größere Abgaben gab es in den Aktien der Sermperit AG Holding (minus 2,7 Prozent), der AT&S (minus 2,1 Prozent) und der voestalpine (minus 1,8 Prozent).

Bei höherem Volumen schwach zeigten sich auch Raiffeisen Bank International (minus 1,7 Prozent) und Lenzing (minus 1,6 Prozent). Die größten Gewinner im prime market waren Agrana mit einem Plus von 2,1 Prozent.

Impulse für den Handel könnte jetzt der um 11 Uhr anstehende ZEW-Index bringen. "Die Vorgabe für den ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen ist negativ, nachdem die sentix-Befragung bereits niedrigere Werte mit sich brachte", schreiben die Analysten der Helaba.

Im weiteren Wochenverlauf werden die am Mittwoch in den USA anstehenden Inflationsdaten mit Spannung erwartet. Viele Anleger dürften zudem den Auftakt der US-Ergebnisberichtssaison abwarten. Am Donnerstag legen die Banken JPMorgan und Morgan Stanley ihre Quartalszahlen vor.

