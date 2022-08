Wiener Börse (Eröffnung) - ATX 0,3% im Minus, Berichtssaison im Fokus

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Frühhandel kaum bewegt. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach 10 Uhr mit einem kleinen Minus von 0,29 Prozent bei 3.092,81 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime ermäßigte sich um 0,16 Prozent auf 1.563,41 Punkte. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich kaum verändert. Für Impulse sorgte in Wien die Ergebnisberichtssaison. Zahlen gab es in der Früh von Addiko, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom und der Semperit.

Gut gesucht waren nach den Zahlen Addiko und legten 1,4 Prozent zu. Die Bank hat im ersten Halbjahr ihren Gewinn auf 12,6 Mio. Euro verdoppelt. Das operative Ergebnis stieg um 14,8 Prozent auf 32,3 Mio. Euro. Der Ausblick wurde nach oben revidiert.

Semperit stiegen nach Zahlen um 0,7 Prozent. Der Gummi- und Kautschukkonzern hat im ersten Halbjahr weniger Gewinn und Umsatz erzielt. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Reaktion von besser als erwartet ausgefallenen Zahlen. Auf dem aktuellen Kursniveau halten sie die Semperit-Aktie angesichts der langfristigen Perspektiven des Konzerns für attraktiv bewertet, kurzfristig dürften die Zahlen aber keine Impulse für die Titel liefern.

FACC legten nach ihrer Zahlenvorlage 0,4 Prozent zu. Der Luftfahrt-Zulieferer hat im ersten Halbjahr beim Umsatz deutlich zugelegt und das operative Ergebnis (EBIT) auf 6,1 Mio. verdoppelt, nach Steuern dreht das Ergebnis aber von 3,2 Mio. auf -0,5 Mio. Euro ins Minus. Frequentis zeigten sich nach den gemeldeten Zahlen mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent.

Nach unten ging es nach den Quartalsergebnissen mit Kapsch TrafficCom. Die Aktien des Mautsystembetreibers verloren 2,6 Prozent. Kapsch TrafficCom hat im ersten Quartal den Umsatz um 2,9 Prozent auf 130,5 Mio. Euro gesteigert, der operative Gewinn (EBIT) ist jedoch im Vergleich zum Startquartal des Vorjahres von 6,6 Mio. auf 0,5 Mio. zusammengeschmolzen. Der Periodenergebnis drehte von 3,2 Mio. Euro auf -1,3 Mio. Euro in die Verlustzone.

Noch größere Verluste verbuchten im Frühhandel Warimpex (minus 3,8 Prozent) und UBM (minus 3,2 Prozent) und waren damit die größten Verlierer im prime market. Die größten Gewinner waren Rosenbauer mit einem Plus von 2,2 Prozent. Die meisten ATX-Schwergewichte zeigten sich hingegen wenig bewegt.

Impulse für den Handel könnten jetzt am Nachmittag die anstehenden Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen bringen. Angesichts der hohen Inflation erhoffen Börsianer von den Daten neue Hinweise auf deren Wirkung auf das Konsumverhalten. Zuletzt hatten die Einzelhandelsumsätze positiv überrascht.

Mit Spannung erwartet wird auch das am Abend anstehende Protokoll der letzten FOMC-Sitzung der US-Notenbank Fed. Die Protokolle könnten Hinweise auf die kommenden geldpolitischen Schritte der Fed liefern.

