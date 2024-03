Wiener Börse (Eröffnung) - ATX -0,5 %, RBI-Aktien unter Druck

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit Kursverlusten gezeigt. Der heimische Leitindex ATX stand kurz nach 10.45 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 3.363,56 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,44 Prozent auf 1.693,10 Zähler.

Auch im europäischen Umfeld überwogen zunächst die negativen Vorzeichen. Schwache Vorgaben gab es zudem vom japanischen Aktienmarkt. Von Konjunkturseite dürften die Impulse zunächst ausbleiben. Mit Spannung werden am Markt jedoch die am morgigen Dienstag anstehenden US-Inflationsdaten erwartet.

Unter den Einzelwerten rangierten die RBI-Titel weit abgeschlagen am unteren Ende der Kurstafel. Bis zuletzt büßten die Papiere knapp sechs Prozent ein, zeitweise waren die Anteilsscheine jedoch über zehn Prozent hinabgerasselt. Medienberichten zufolge drohte das US-Finanzministerium dem Geldhaus mit Sanktionen aufgrund ihrer Russland-Aktivitäten. Ein RBI-Sprecher betonte dazu am Montag gegenüber der APA, dass die Spitzenbeamtin des US-Finanzministeriums, Anna Morris, "keinerlei konkrete Vorwürfe gegenüber der RBI erhoben und der RBI in diesen Gesprächen auch nicht mit Sanktionen gedroht" habe.

Analyst Thomas Unger von der Erste Group mahnte am Montag in der Früh auch zur Gelassenheit, zumal keine anderen Medien den Bericht des EUObsverers bestätigt hätten. "Wir empfehlen, auf die Bestätigung von anderen Stellen abzuwarten, bevor man irgendwelche Schlüsse zieht", so Unger.

Unter den weiteren Einzelwerten fielen AT&S um 1,7 Prozent. Europaweit litt der Sektor unter schwachen Vorgaben aus den USA. Dort hatten Technologiewerte vor dem Wochenende infolge des US-Arbeitsmarktberichts nachgegeben. Das muss laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners an den europäischen Börsen an diesem Montag zunächst verarbeitet werden.

Verbund-Aktien stiegen dagegen um 1,4 Prozent, nachdem die Societe Generale ihre Verkaufsempfehlung gestrichen und eine Halteempfehlung ausgesprochen hatte.

