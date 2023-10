Wiener Börse (Eröffnung) - ATX 0,5 Prozent im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag etwas schwächer gezeigt. Der ATX hielt gegen 10 Uhr mit einem Minus von 0,46 Prozent bei 3.132,87 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,40 Prozent auf 1.577,25 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Für Zurückhaltung dürfte weiter der Nahost-Konflikt sorgen. Überraschend gut ausgefallene Wirtschaftsdaten aus China wirkten sich hingegen nicht merklich aus.

Die meisten Aktien im prime market zeigten sich vorerst wenig bewegt. Unter den ATX-Schwergewichten verloren voestalpine 1,4 Prozent. Schwach notierten auch Verbund-Aktien und fielen bei höherem Volumen um 1,3 Prozent.

Telekom-Austria-Aktien gaben nach den am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen leicht um 0,3 Prozent nach. Der Telekom-Konzern hatte für sein abgelaufenes Quartal ein Umsatzplus und einen stabilen Gewinn gemeldet. Die Analysten der Erste Group sehen die Zahlen in einer ersten Reaktion durchwachsen: Während das operative Ergebnis positiv überrascht habe, seien die Umsätze schwächer als erwartet ausgefallen, schreiben sie.

Die größten Gewinner im prime market waren Agrana mit einem Plus von 1,3 Prozent. Aktien des Caterers Do&Co legten bei gutem Volumen 1,1 Prozent zu. BAWAG-Aktien befestigten sich bei hohen Umsätzen um 0,5 Prozent, konnten sich damit aber nur teilweise von den deutlichen Verlusten vom Vortag erholen.

Impulse für den Aktienhandel könnten nach Einschätzung der Helaba-Analysten jetzt die am Nachmittag anstehenden Daten aus dem US-Bausektor bringen. Am Abend wird dann noch der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Erwartet werden schließlich auch Reden mehrerer US-Notenbankvertreter. Von den Aussagen und den Zahlen erhoffen Börsianer Hinweise darauf, ob die Fed im Dezember möglicherweise mit einer weiteren Zinserhöhung auf die hohe Inflation reagiert.

mik/ste

ISIN AT0000999982