Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag 0,3 % fester

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag im Frühhandel zugelegt. Gegen 9.50 Uhr stand der heimische Leitindex ATX 0,31 Prozent höher bei 3.178,44 Punkten. Für den marktbreiteren ATX Prime ging es um 0,28 Prozent nach oben auf 1.607,61 Zähler.

Am Vormittag wird die Entwicklung der Konsumentenpreise der Eurozone im August veröffentlicht. Die Analysten der Helaba rechnen nicht damit, dass die Zinssorgen mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB) nachlassen werden. So hat sich die Inflation in Frankreich im August im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 5,7 Prozent beschleunigt. Auch in Österreich ist die Teuerungsrate im August wieder gestiegen - auf 7,5 Prozent. Am Vortag hatten bereits Preisdaten aus Deutschland die Zinssorgen bestätigt.

Positiv waren dagegen Konjunkturdaten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft aus dem Euroraum: Die französische Wirtschaft ist im Frühjahr dank eines lebhaften Außenhandels und sich füllender Lager gewachsen.

Wie bereits in der Früh bekannt wurden, ist die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen unverändert angeschlagen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe kletterte im August von 49,3 auf 49,7 Punkte. Damit blieb der wichtige Frühindikator den fünften Monat in Folge unter der Marke von 50 Punkten, unter der mit einem Rückgang der industriellen Aktivität zu rechnen ist. Darin, dass der Wert sich aber leicht gebessert hat, sehen Experten der Commerzbank aber einen "Silberstreifen".

Für nur wenig Bewegung sorgten präsentierte Halbjahreszahlen bei den Einzelwerten in Wien. Der Baukonzern Strabag steigerte sein Betriebsergebnis um 37 Prozent auf 87,35 Mio. Euro. Laut Analysten der Erste Group entspricht das Ergebnis den Erwartungen, teilweise liege es sogar leicht drüber. Die Aktien verteuerten sich um knappe 0,1 Prozent.

Die Anteile des Wiener Immobilienentwicklers UBM haben sich nicht vom Fleck bewegt. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2023 einen Verlust verbucht. Im Zuge einer außerordentlichen Neubewertung der Projekte und Immobilien sei es zu einer Abschreibung in Höhe von 31,3 Mio. Euro gekommen.

Bereits am Vorabend hatte Immofinanz seine Bücher geöffnet. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2023 ein tiefrotes Konzernergebnis erwirtschaftet. Es brach von 162,7 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2022 auf nunmehr minus 144,5 Mio. Euro ein. Die Papiere verloren ein Prozent an Wert.

Gefragt waren hingegen Bankwert. BAWAG legten 1,4 Prozent zu. Erste und RBI gewannen moderate 0,4 und 0,3 Prozent.

Den kräftigsten Zuwachs gab es bei Austrocard mit gut 4,9 Prozent, allerdings bei überschaubarem Volumen. Die Aktien der Wiener Flughafen Gruppe büßten am unteren Ende des Kurszettels 2,1 Prozent ein.

spo/ste

ISIN AT0000999982