Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag 0,45 % im Plus

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag freundlich tendiert. Zuletzt wieder aufgekommene Zinssorgen dürften den schwergewichteten Banken zugute kommen. Zudem zog die Telekom Austria-Aktie kräftig an.

Der Leitindex ATX gewann bis kurz nach 10 Uhr 0,45 Prozent auf 3.369,58 Zähler. Der ATX Prime notierte zuletzt 0,46 Prozent höher bei 1.695,30 Punkten.

Die Telekom Austria-Aktie legte 5,2 Prozent zu. Die rund 15.000 Mobilfunkmasten des Unternehmens werden abgespalten. Das gaben die Staatsholding ÖBAG und der mexikanische Mehrheitseigentümer America Movil am Montagabend bekannt. Die neue Funkmastengesellschaft solle ebenfalls an der Wiener Börse notieren.

Deutlich zulegen konnten auch die Papiere des teilstaatlichen Ölkonzern OMV mit einem Plus von einem Prozent. Hier dürften positive Zahlen des britischen Branchenkollegen BP helfen. Dank eines hohen Geldzuflusses aus dem operativen Geschäft will BP die Dividende erhöhen und kündigte am Dienstag den Rückkauf weiterer Aktien für 2,75 Milliarden Dollar an. Zudem will der Konzern die Investitionen für den Umbau des Konzerns deutlich ausweiten.

Am Montag waren die Erwartungen auf höhere Zinsen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) gestiegen, wie die Analysten der deutschen Helaba Bank schreiben. So habe Österreichs Notenbank-Gouverneur Holzmann gesagt, dass die Zentralbank "weiterhin die Zähne zeigen" müsse, um das Inflationsziel zu erreichen. Von höheren Zinsen würden tendenziell die Banken profitieren. Erste Group und RBI zogen um 0,8 bzw. 3,0 Prozent an. Die Bawag-Titel gaben hingegen leichte 0,2 Prozent nach.

Die Titel des Versorgers EVN gaben ex-Dividende 3,1 Prozent nach.

Am späten Dienstagnachmittag steht dann eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda, bei der die Marktteilnehmer angesichts neuerlicher Zinssorgen wohl besonders genau zuhören werden. In der Früh wurde bereits bekannt, dass die deutsche Produktion im Dezember wesentlich stärker zurückging, als von Ökonomen erwartet.

