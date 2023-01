Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag 0,8 Prozent im Plus

Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen in die Woche gestartet. Der ATX hielt gegen 10.10 Uhr mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 3.297,962 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um ebenfalls 0,77 Prozent auf 1.652,44 Punkte. Andere Börsen in Europa lagen am Vormittag moderat im Plus. Unterstützt wurden die Märkte von guten Vorgaben der Aktienbörsen in Asien.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten lagen vorerst nicht vor. Bei größeren Umsätzen gesucht waren am Vormittag vor allem Lenzing und Wienerberger. Lenzing-Aktien setzten ihren Höhenflug fort und fanden sich mit einem Plus von 5,5 Prozent an der Spitze im prime market. Die Titel des Faserherstellers hatten bereits am Freitag 4,5 Prozent gut gemacht.

Die Titel des Baustoffkonzerns Wienerberger gewannen 2,83 Prozent. Gewinne von über 2 Prozent verbuchten auch AT&S und Schoeller-Bleckmann. Gute Nachfrage und Gewinne von um die ein Prozent gab es in den Bankwerten. Die größten Verlierer im prime market waren Addiko Bank und DO&CO mit Abgaben von jeweils um die 2 Prozent.

Die in der Früh gemeldeten Produktionszahlen für die deutsche Industrie wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus. Impulse für die Märkte könnte aber der um 10.30 Uhr anstehende Sentix-Index des Investorenvertrauens bringen. Das Stimmungsbarometer dürfte auch Hinweise auf die an den Märkten viel beachteten ZEW- und ifo-Umfragen liefern, schreiben die Analysten der Helaba.

"Vor dem Hintergrund der im Trend sinkenden Gas- und Ölpreise sowie der freundlichen Aktientendenzen sollte ein Anstieg des sentix-Barometers kaum überraschen", so die Experten. Ob damit einhergehend aber die Zinserwartungen bezüglich der EZB neue Nahrung erhalten, bleibe aber fraglich.

mik/spa

ISIN AT0000999982