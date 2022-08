Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.043,15 Punkten nach 3.043,80 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Mini-Minus von 0,65 Punkten bzw. 0,02 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.538,18 Zählern und damit ebenfalls marginal um 0,02 Prozent oder 0,38 Punkte tiefer.

Auch das europäische Umfeld fand noch keine klare Richtung. Zuvor hatten bereits die Übersee-Börsen uneinheitliche Vorgaben geliefert. Die Finanzmärkte befinden sich angesichts der zahlreichen Krisenherde im Stress. Dies spiegelt sich in einer hohen Volatilität wider, kommentierten die Helaba-Experten.

Datenseitiges Highlight in dieser Woche stellt zweifelsohne die US-Inflation dar, die am Mittwoch zur Veröffentlichung ansteht. Heute ist das NFIB-Mittelstandsbarometer zu beachten. Es zeigt, in wieweit die Stimmungseintrübung in der Breite der kleinen und mittelständischen Unternehmen ankommt.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Die Berichtssaison nimmt in Wien erst am morgigen Mittwoch wieder Fahrt auf.

Unter den heimischen Einzelwerten fanden sich die Titel der Post mit einem Minus von 2,1 Prozent unter den größeren Verlierern. Warimpex gaben um 1,5 Prozent nach und Wienerberger korrigierten nach den klaren Vortagesgewinnen um 1,4 Prozent nach unten.

Am oberen Ende des Kurszettels standen Semperit, die um knapp ein Prozent anzogen sowie Telekom Austria mit plus 0,8 Prozent. Andritz und BAWAG konnten sich jeweils um rund 0,5 Prozent verbessern.

Aktien der voestalpine gaben leicht um 0,1 Prozent auf 21,92 Euro nach. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel von 36,10 auf 26,20 Euro reduziert. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde bestätigt.

