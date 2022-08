Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag noch ohne klare Richtung gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.020,95 Punkten nach 3.021,74 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein kleines Minus von 0,03 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.527,89 Zählern und damit um hauchdünne 0,01 Prozent tiefer.

Nach etwas schwächerem Start konnte sich der ATX leicht ins Plus vorarbeiten, drehte dann aber wieder marginal ins Minus. Das europäische Umfeld zeigte sich uneinheitlich. Zuvor hatten die Übersee-Börsen negative Vorgaben geliefert. Marktbeobachter verwiesen auf weiter zurückhaltende Investoren vor den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten.

Die Daten haben nach Ansicht der Helaba-Experten das Potenzial, die Finanzmärkte zu bewegen. Zwar scheint ein Rückgang in der Gesamtrate möglich, die Kernteuerung bleibt aber unerwünscht hoch, sodass es wohl keinen Grund für eine Reduzierung der Zinserwartungen geben wird, hieß es weiter.

Unter den heimischen Einzelwerten zogen Wienerberger nach Zahlen um 4,3 Prozent an. Der Baustoffkonzern hat heuer im ersten Halbjahr gut verdient. Unter dem Strich blieben 320,9 Mio. Euro - mehr als im gesamten Vorjahr (310,7 Mio. Euro) und fast dreimal so viel wie in den ersten sechs Monate 2021, wie aus den endgültigen Zahlen von heute hervorgeht. Der Umsatz erhöhte sich um 38 Prozent auf 2,57 Mrd. Euro.

Auch Polytec hat Ergebnisse präsentiert. Der Autozulieferer hat sich im ersten Halbjahr 2022 deutlich eingebremst. Der Umsatz gab im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf 285 Mio. Euro nach, das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich um 86,4 Prozent auf 1,4 Mio. Euro, das Ergebnis nach Steuern gar um 98,2 Prozent auf 100.000 Euro. Die Aktien reagierten bis dato mit minus 1,2 Prozent.

Bei den Ölwerten zeigten sich Schoeller-Bleckmann um knapp ein Prozent tiefer. OMV tendierten mit minus 0,3 Prozent leichter. Unter den Versorgerwerten gaben Verbund um 0,5 Prozent nach, EVN tendierten unverändert.

ger/spa

ISIN AT0000999982