Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag erneut schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.360,68 Punkten nach 3.388,98 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 28,3 Punkten bzw. 0,84 Prozent. Zu Wochenbeginn hatte der heimische Leitindex bereits mehr als drei Prozent verloren. Der ATX Prime notierte bei 1.696,75 Zählern und damit um 0,75 Prozent oder 12,75 Punkte tiefer.

Der Krieg in der Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter und die Verunsicherung bleibt hoch. Von einer Beruhigung der Lage kann bisher trotz der ersten Gespräche zwischen den Kriegsparteien noch nicht gesprochen werden.

Von dem Konflikt haben bisher die Energie- und insbesondere Rüstungskonzerne an den Börsen profitiert, wohingegen Banken nach dem Ausschluss Russlands aus dem Swift-System unter Druck gerieten.

Unter den heimischen Bankaktien tendierten Raiffeisen nach dem jüngsten Kurssturz mit minus 0,4 Prozent erneut etwas schwächer. Auch Erste Group-Titel sind zuletzt stark unter Druck geraten - heute Vormittag wurden die Papiere um 0,3 Prozent tiefer gehandelt.

BAWAG verbesserten sich nach Zahlenvorlage hingegen um 1,2 Prozent. Die BAWAG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 ihren Gewinn um rund zwei Drittel gesteigert. Netto erwirtschaftete die Bank 480 Mio. Euro, das ist um 68 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Investoren dürfen sich in Anbetracht der Ergebnissteigerungen auf höhere Ausschüttungen einstellen. Als Dividende will die Bank nun 3,0 Euro je Anteilsschein bei der Hauptversammlung am 28. März vorschlagen.

Die heimischen Versorger mussten nach den jüngsten Zugewinnen hingegen etwas an Terrain abgeben. Verbund büßten bis dato 5,3 Prozent ein und EVN notierten um 2,4 Prozent schwächer.

Am frühen Nachmittag stehen Daten zur Preisentwicklung in Deutschland zur Veröffentlichung an. In den USA richtet sich der Fokus auf den ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes.

ger/mik

ISIN AT0000999982