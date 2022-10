Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag erneut sehr fest

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag erneut mit deutlichen Kurszuwächsen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.835,38 Punkten nach 2.789,63 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 45,75 Punkten bzw. 1,64 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.426,59 Zählern und damit um 1,51 Prozent oder 21,22 Punkte höher.

Auch an den europäischen Leitbörsen konnte eine Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung beobachtet werden. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf starke Vorgaben von der Wall Street. Auch die Märkte in Asien zeigten sich überwiegend fester.

Datenseitig wird heute in Deutschland mit der ZEW-Umfrage ein wichtiger Stimmungsindex veröffentlicht, der eine Indikation für das ifo-Geschäftsklima liefert. In den USA ist der Blick vor allem auf die Industrieproduktion des Monats September gerichtet.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Ergebnisse gibt es am Abend nach Handelsschluss von der Telekom Austria. Die Aktien zeigten sich im Vorfeld mit plus 0,89 Prozent fester. Für die anstehenden Zahlen zum 3. Quartal 2022 erwarten Analysten einen prozentuell einstelligen Anstieg bei den Erlösen sowie ein Plus in ähnlicher Größenordnung bei Ergebnis und Nettogewinn.

Angeführt wurde die Gewinnerliste im prime market von den heimischen Energieversorgern. So zogen Verbund um 3,7 Prozent nach oben und Aktien der EVN legten um 2,7 Prozent zu. Europaweit zeigten sich Versorger-Titel unter den größeren Gewinnern.

Unter den weiteren Indexschwergewichten zogen Andritz um 2,2 Prozent an und voestalpine legten 1,5 Prozent zu. OMV notierten um 1,4 Prozent befestigt und Wienerberger steigen um gut ein Prozent.

Bei den Bankwerten zeigten sich BAWAG und Erste Group jeweils um 1,5 Prozent im Plus. Raiffeisen-Papiere verteuerten sich um 0,5 Prozent. Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich hingegen Addiko Bank mit einem Abschlag in Höhe von 2,3 Prozent.

ger/spo

ISIN AT0000999982