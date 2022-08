Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas fester

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit etwas festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.099,19 Punkten nach 3.084,82 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 14,37 Punkten bzw. 0,47 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.564,25 Zählern und damit um 0,42 Prozent oder 6,47 Punkte höher.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Marktbeobachter verwiesen auf den robusten Handelsausklang an der Wall Street am Vorabend sowie auf solide Asien-Börsen. Datenseitig haben Marktteilnehmer heute Vormittag die Ergebnisse der ZEW-Umfrage im Blick. Am Nachmittag rückt dann in den USA die Industrieproduktion in den Fokus.

Aktien der OMV erholten sich von dem schwachen Wochenauftakt und legten heute Vormittag um 1,4 Prozent zu. Auch voestalpine waren mit Abschlägen in die Woche gestartet - die Aktien gewannen im heutigen Frühhandel gut ein Prozent an Wert.

Bei den Bankwerten verbesserten sich Raiffeisen und BAWAG um jeweils 0,5 Prozent. Aktien der Erste Group gewannen leicht um 0,2 Prozent.

Anteilsscheine von Wienerberger zeigten sich 0,16 Prozent höher bei 25,02 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baustoffkonzerns bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 36,00 Euro wurde unverändert belassen.

ger

ISIN AT0000999982