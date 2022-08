Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas fester

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.45 Uhr um 0,55 Prozent auf 3.006,01 Einheiten, der breiter gefasste ATX prime gewann bisher 0,54 Prozent auf 1.519,12 Einheiten. Meldungsseitig blieb es in Wien bisher still, auch die Berichtssaison legt zum Wochenende hin eine Pause ein.

Die Vorgaben von den US-Börsen und auch jene aus Fernost lieferten zwar Rückenwind für den Eröffnungshandel, doch das Geschäft dürfte insgesamt bis zum Nachmittag verhalten bleiben. Denn dann steht mit der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell im Rahmen des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole das Tageshighlight auf der Agenda.

Zuvor werden allerdings noch einige Konjunkturdaten erwartet. In der Eurozone steht die Geldmengenentwicklung zur Veröffentlichung an. Das M3-Wachstum wird dabei laut den Experten der Helaba mehrheitlich schwächer erwartet, "wodurch die EZB nicht zusätzlich unter Druck geriete, die Zinsen zu erhöhen", hieß es. In den USA liegt der Fokus dann datenseitig auf den Konsumausgaben sowie auf den PCE-Deflatoren.

"Angesichts des Fed-Symposiums werden sich die Akteure wohl bis zum Nachmittag mit Neuengagements zurückhalten, auch die EWU-Geldmenge sollte kaum Impulse setzen. Ein solider US-Konsum dagegen dürfte die Fed-Zinserwartungen latent stützen und auf das Risiko hinweisen, dass mit der Powell-Rede Druck auf die Rentenmärkte entstehen könnte", erwarten die Experten der Helaba.

Die Kursgewinne in Wien waren am Vormittag moderat, erfolgten aber auf breiter Front. Die größten Kursbewegungen sahen dabei Warimpex, die um 2,4 Prozent zulegen konnten. Auch voestalpine zogen 2,3 Prozent an.

Mit Blick auf die Branchentafel waren Banken gesucht. Raiffeisen Bank International stiegen um 1,2 Prozent, gefolgt von Erste Group mit plus 1,1 Prozent und BAWAG, die sich um rund ein Prozent verteuerten. Schwächer notierten am Vormittag die Anteilsscheine von Kapsch TrafficCom (minus 2,1 Prozent) und AMAG (minus 1,3 Prozent).

