Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas fester

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit etwas festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.132,78 Punkten nach 3.117,28 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 15,5 Punkten bzw. 0,50 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.587,63 Zählern und damit um 0,45 Prozent oder 7,07 Punkte höher.

Auch andere europäische Indizes zeigten sich zu Wochenbeginn freundlich. Marktbeobachter sprachen von einer Erholungsbewegung. Die Mischung aus konjunkturellen Sorgen, vor allem in Europa und China, sowie fehlenden Hinweisen, dass die Fed den Zinszyklus tatsächlich bereits als beendet ansieht, macht den Aktieninvestoren zu schaffen, kommentierten die Helaba-Experten.

Nach der überraschenden Leitzinssenkung der chinesischen Notenbank vergangene Woche reduzieren nun auch die großen chinesischen Banken ihre Kreditzinsen. Das bezieht sich aber nur auf einjährige Kredite und nicht auf fünfjährige Darlehen.

Die deutschen Erzeugerpreise sind im Juli erstmals seit gut zweieinhalb Jahren wieder gesunken. Die Produzenten gewerblicher Produkte - von Milch bis Autos - verlangten durchschnittlich um 6,0 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 5,1 Prozent gerechnet.

Unter den größeren Gewinnern fanden sich bis dato die Aktien von Schoeller-Bleckmann, die nach den klaren Freitagsverlusten heute Vormittag um 1,7 Prozent zulegen konnten. OMV verbesserten sich um 1,2 Prozent. Die Rohölnotierungen sind zu Wochenbeginn weiter gestiegen.

Unter den weiteren Indexschwergewichten gewannen Verbund um ein Prozent und voestalpine stiegen um 0,9 Prozent. Wienerberger gaben hingegen um 0,8 Prozent nach und Andritz büßten 0,4 Prozent ein.

Bei den Bankwerten konnten sich Erste Group um 0,8 Prozent steigern und BAWAG notierten um 0,6 Prozent befestigt. Raiffeisen-Papiere tendierten unverändert zum Vortag.

Polytec lagen unverändert zum Freitagsschluss bei 4,49 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung von "Accumulate" auf "Hold" gekürzt. Das Kursziel wurde von 5,90 auf 4,70 Euro reduziert.

