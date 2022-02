Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit etwas höheren Notierungen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.824,83 Punkten nach 3.816,10 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 8,73 Punkten bzw. 0,23 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.919,99 Zählern und damit um 0,16 Prozent oder 3,16 Punkte höher.

Trotz negativer Übersee-Vorgaben zeigte sich auch das europäische Umfeld von seiner freundlichen Seite. Marktbeobachter sprachen von einer Stabilisierung nach dem sehr schwachen Wochenausklang. Unterstützung kam von neuen Hoffnungen im Ukraine-Konflikt. So ist zur Deeskalation ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe den beiden am Sonntag ein solches Treffen und anschließend ein weiteres mit allen Beteiligten vorgeschlagen, hieß es.

Auch das Zinsthema bleibt weiter im Blickfeld der Anleger. Zuletzt hatten sich die Zinserhöhungserwartungen sowohl in den USA als auch in der Eurozone nicht weiter verstärkt. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis auf Analystenkommentare noch sehr dünn.

Unter den Einzelwerten führten die Titel der BAWAG die Gewinnerliste im prime market mit einem Kursanstieg um 1,8 Prozent an. Erste Group konnten sich um 0,8 Prozent steigern, während Raiffeisen um 0,8 Prozent nachgaben.

Wienerberger zeigten sich mit plus 1,56 Prozent auf 31,34 Euro ebenfalls gut gesucht. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel im Vorfeld der anstehenden Ergebnisvorlage des Baustoffkonzerns von 35,00 auf 37,00 Euro nach oben gesetzt. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde von Analyst Michael Marschallinger bestätigt.

Für Andritz haben die Erste Group-Analysten ihr Kursziel leicht von 60,00 auf 61,00 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Daniel Lion bestätigt. Die Aktien des Anlagenbauers gaben bis dato geringfügig um 0,22 Prozent auf 44,66 Euro nach.

Zu den größeren Verlierern zählten am Vormittag Warimpex und büßten gut drei Prozent an Wert ein. Marinomed mussten ein Minus von 2,6 Prozent verbuchen und Porr gaben 1,4 Prozent nach.

