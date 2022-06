Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit etwas höheren Notierungen gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.921,77 Punkten nach 2.915,44 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein kleines Plus von 6,33 Punkten bzw. 0,22 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.480,92 Zählern und damit um 0,22 Prozent oder 3,29 Punkte höher.

Nach positiven Vorgaben der Übersee-Märkte startete auch das europäische Umfeld mit leichten Kursgewinnen in die Sitzung. Marktbeobachter sprachen von einem neuerlichen Erholungsversuch. Konjunktursorgen dominieren aktuell das Geschehen an den Finanzmärkten, während in der letzten Woche noch Zinssorgen das wesentliche Thema darstellten, kommentierten die Helaba-Experten.

Datenseitig zieht heute das ifo Geschäftsklima Deutschland die Aufmerksamkeit auf sich. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato dünn.

Nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag tendierten die heimischen Bankwerte erneut schwächer. So lagen Erste Group 0,9 Prozent im Minus und BAWAG verloren 0,8 Prozent. Raiffeisen gaben um 0,7 Prozent nach.

Unter den weiteren Indexschwergewichten büßten voestalpine 1,4 Prozent an Wert ein. Andritz konnten sich hingegen um 0,7 Prozent steigern und OMV gewannen um 0,5 Prozent.

Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) kauft die britische Essentra Packaging samt Tochterunternehmen auch in den USA um 312 Mio. Dahingehend wurde eine Vereinbarung getroffen, berichtete das heimische Unternehmen Freitagfrüh. MM will in den als krisensicher geltenden Markt für Pharma-Sekundärverpackungen investieren und dort wachsen. Die Aktien zeigten sich am Vormittag um 1,3 Prozent fester.

