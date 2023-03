Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit etwas höheren Notierungen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.548,30 Punkten nach 3.539,75 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 8,55 Punkten bzw. 0,24 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.785,30 Zählern und damit um 0,19 Prozent oder 3,41 Punkte höher.

Auch das europäische Umfeld startete mit leichten Zugewinnen in die Sitzung. Zuvor hatten bereits die Übersee-Märkte mehrheitlich positive Vorgaben geliefert. Lediglich die Anleger in China taten sich etwas schwerer. Dort rückte der Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses in den Fokus. Das Wachstumsziel von 5 Prozent wird an den Börsen als wenig ambitioniert wahrgenommen, hieß es von einem Experten. Im Vorjahr war noch ein Wachstum von 5,5 Prozent angestrebt worden.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb zu Wochenbeginn noch sehr dünn. Datenseitig steht in Europa das Konjunkturbarometer des Analyseinstituts Sentix auf dem Programm. Daneben werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel im Euroraum veröffentlicht. In den USA werden Auftragsdaten aus der Industrie erwartet.

Zu den größeren Gewinnern zählten am Vormittag Rosenbauer mit einem Kursanstieg um gut zwei Prozent. Kapsch TrafficCom verbesserten sich um 1,8 Prozent und Verbund gewannen um 1,6 Prozent.

Auch die Bankwerte zeigten sich mit positiven Vorzeichen. So knüpften Erste Group mit plus 0,9 Prozent an die Freitagsgewinne an. BAWAG legten um 0,6 Prozent zu und Raiffeisen konnten sich um 0,4 Prozent steigern.

Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich hingegen Frequentis, die bei dünnen Umsätzen 2,6 Prozent verloren. RHI Magnesita gaben um knapp zwei Prozent nach. Lenzing kamen nach den klaren Gewinnen am Freitag um 1,5 Prozent zurück.

ger/fpr

ISIN AT0000999982