Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.207,70 Punkten nach 3.200,02 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 7,68 Punkten bzw. 0,24 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.623,06 Zählern und damit um 0,18 Prozent oder 2,92 Punkte höher.

Das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn noch ohne klare Richtung. Etwas belastend wirkten laut Marktbeobachtern die überwiegend negativen Vorgaben von den Übersee-Märkten. In der letzten Woche haben Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Herabstufung des US-Ratings durch Fitch für eine Stimmungseintrübung und erhöhte Volatilitäten gesorgt, hieß es von den Helaba-Experten.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb zum Wochenauftakt noch sehr dünn. Datenseitig richtet sich der Blick nach Deutschland. Dort ist die Industrieproduktion im Juni weiter gefallen. Für Impulse könnte heute zudem noch die sentix-Umfrage unter Investoren und Finanzanalysten sorgen.

Unter den heimischen Indexschwergewichten konnten sich BAWAG um gut ein Prozent steigern und OMV legten um knapp ein Prozent zu. Raiffeisen und Erste Group zeigten sich mit leichten Zugewinnen. voestalpine, Verbund und Wienerberger schwächten sich hingegen geringfügig ab.

Fester zeigten sich unter den weiteren Einzelwerten FACC mit einem Anstieg um fast zwei Prozent sowie Zumtobel, die um 1,3 Prozent gewannen. Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich hingegen RHI Magnesita mit einem Abschlag von 2,6 Prozent. AMAG büßten 1,6 Prozent an Wert ein.

