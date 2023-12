Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit etwas höheren Notierungen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.304,99 Punkten nach 3.299,08 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,18 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.658,63 Zählern und damit ebenfalls um 0,18 Prozent höher.

Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich nach uneinheitlichen Asien-Vorgaben von ihrer freundlichen Seite. Die Anleger halten sich im Vorfeld der heute Abend anstehenden US-Zinsentscheidung aber weitgehend zurück, hieß es. Experten rechnen mit einem unveränderten Zinsniveau. Marktbeobachter achten aber darauf, welche Signale die Währungshüter um ihren Chef Jerome Powell für das kommende Jahr senden werden.

Erneut dünn gestaltete sich die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen. Zu den größeren Gewinnern zählten bis dato Lenzing mit einem Anstieg um 1,8 Prozent. Verbund konnten sich um 1,3 Prozent steigern und Mayr-Melnhof gewannen 1,2 Prozent.

Unter den Bankwerten gaben BAWAG um 0,9 Prozent nach und Raiffeisen schwächten sich um 0,6 Prozent ab. Erste Group legten hingegen leicht um 0,2 Prozent zu.

UBM notierten unverändert zum Vortag bei 20,60 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien von 31,5 auf 30,0 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde für die Titel des Immobilienentwicklers hingegen bestätigt. Auch die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die UBM bestätigt. Das Kursziel lautet hier auf 29,20 Euro.

ger/ste

ISIN AT0000999982