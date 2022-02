Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag von ihrer schwächeren Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 4.027,57 Punkten nach 4.053,14 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Minus von 25,57 Punkten bzw. 0,63 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 2.016,44 Zählern und damit um 0,59 Prozent oder 11,87 Punkte tiefer.

Auch das europäische Umfeld startete nach negativen Übersee-Vorgaben mit Kursverlusten in die Sitzung. Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach den überraschend stark gestiegenen Verbraucherpreisen lastet auf den Aktienmärkten, kommentierte ein Marktbeobachter.

Äußerungen diverser EZB-Vertreter haben die Zinssorgen auch in Europa zunächst nicht weiter dämpfen können, auch wenn die Notenbank vermutlich nicht so schnell agieren wird, wie anfangs befürchtet, hieß es in einem Helaba-Kommentar. EZB-Präsidentin Lagarde hat nochmals betont, dass ein zu schnelles Handeln die Erholung der Wirtschaft gefährden würde.

Neue Impulse werden auch von dem am Nachmittag in den USA anstehenden Michigan Sentiment erwartet. Der von der Uni Michigan in Umfragen ermittelte Index des Verbrauchervertrauens ist das meist beachtete Stimmungsbarometer in den USA. Bereits in der Früh wurde bekannt, dass der hohe Preisdruck in Deutschland im Jänner erstmals seit Monaten wieder etwas nachgelassen hat.

Belastet wurde der ATX von den Abschlägen bei den schwer gewichteten Bankwerten. So lagen BAWAG 1,75 Prozent im Minus und Raiffeisen büßten 1,55 Prozent an Wert ein. Erste Group schwächten sich um gut ein Prozent ab.

Bei den Versorgern zeigten sich EVN klare 2,16 Prozent schwächer. Hingegen konnten sich Verbund um 0,52 Prozent verbessern. Unter den Ölwerten gaben OMV leicht um 0,21 Prozent nach, während Schoeller-Bleckmann 0,25 Prozent gewannen.

ger/mik

ISIN AT0000999982