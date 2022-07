Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit etwas schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.884,57 Punkten nach 2.898,81 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 14,24 Punkten bzw. 0,49 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.459,96 Zählern und damit um 0,46 Prozent oder 6,79 Punkte tiefer.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach mehrheitlich negativen Übersee-Vorgaben mit Abschlägen. Die Risikothemen sind nicht verschwunden. So bangt man in Italien vor dem Aus für Mario Draghi als Regierungschef und Neuwahlen. Auch das Gasthema ist weiterhin aktuell, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Auch Inflations- und Zinssorgen bleiben Thema am Markt: Das Leben in Österreich hat sich im Juni noch mehr verteuert. Erneute Preisschübe bei Treibstoffen, Nahrungsmitteln, Haushaltsenergie und in der Gastronomie haben die Inflation auf 8,7 Prozent schnellen lassen. Das ist die höchste Teuerungsrate seit 47 Jahren.

Die EZB-Ratssitzung wirft bereits ihre Schatten voraus und bis dahin werden es konjunkturelle Datenveröffentlichungen schwer haben, große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Dennoch sei der Fokus heute auf die EWU-Kreditvergabe gerichtet. In den USA richtet sich der Blick auf die Bauzahlen.

Kursrelevante Nachrichten zu Einzelwerten blieben noch Mangelware. Zu den größeren Verlierern im prime market zählten am Vormittag Semperit, AMAG und Lenzing, die jeweils rund 1,4 Prozent einbüßten. Unter den Indexschwergewichten gaben voestalpine, Andritz und Wienerberger jeweils gut ein Prozent an Wert ab.

Fester tendierten hingegen erneut Schoeller-Bleckmann und knüpften mit plus 1,7 Prozent an die Vortagesgewinne an. Aktien der Post legten 1,3 Prozent zu.

ger/mik

ISIN AT0000999982