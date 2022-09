Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit etwas tieferen Notierungen gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.914,51 Punkten nach 2.924,24 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 9,73 Punkten bzw. 0,33 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.471,64 Zählern und damit um 0,30 Prozent oder 4,49 Punkte tiefer.

Nach festerem Beginn drehte der ATX leicht ins Minus ab. Das europäische Umfeld setzte hingegen seinen jüngsten Stabilisierungsversuch fort. Die Vorgaben der Übersee-Märkte fielen freundlich aus.

In den Fokus rückten am Vormittag die Aktien von Lenzing, die einen Kursrutsch von 17,7 Prozent verbuchen mussten. Der Faserhersteller setzt seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 aus und begründet das mit einer drastisch verschlechterten Entwicklung des Marktumfelds im laufenden Quartal, wurde am Vorabend bekannt. "Der weitere Verlauf des Geschäftsjahres 2022 kann aufgrund der äußerst geringen Visibilität auf der Nachfrageseite sowie der hohen Volatilität bei den Energie-und Rohstoffkosten nur bedingt eingeschätzt werden", hatte das Unternehmen am Montagabend mitgeteilt.

Klar schwächer zeigten sich auch Semperit und büßten 3,66 Prozent ein. Aktien von Marinomed gaben um 2,90 Prozent auf 60,20 Euro nach. Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Das Kursziel für die Titel des Biotechnologie-Unternehmens wurde von 127,00 auf 91,70 Euro je Aktie gekürzt.

Abschläge gab es auch bei den Versorgern zu verzeichnen. So notierten die Titel des Verbund um 1,4 Prozent schwächer und Aktien der EVN verloren 2,2 Prozent.

Hingegen zeigten sich die heimischen Bankwerte mit positiven Vorzeichen. Raiffeisen konnten sich um 1,8 Prozent steigern und BAWAG gewannen um 0,5 Prozent. Erste Group notierten um 0,4 Prozent befestigt.

Datenseitig könnte im Vorfeld der FOMC-Sitzung am morgigen Abend gespanntes Abwarten die Devise sein. Dennoch sind die heute anstehenden US-Baubeginne des Monats August der Erwähnung wert. So rechnen die Helaba-Analysten mit einer positiven Überraschung gegenüber der Konsensschätzung.

ger/spa

ISIN AT0000999982