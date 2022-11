Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit etwas tieferen Notierungen gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.127,00 Punkten nach 3.139,68 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 12,68 Punkten bzw. 0,40 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.569,23 Zählern und damit um 0,39 Prozent oder 6,2 Punkte tiefer.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich etwas schwächer. Während die US-Börsen am Vorabend fester aus dem Handel gingen, fanden die Märkte in Asien heute früh keine einheitliche Richtung. Bevor am Donnerstag US-Inflationsdaten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, sind die Blicke zunächst auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet, meinte ein Marktbeobachter. Insbesondere im Hinblick auf die internationale Politik der USA werden die Ergebnisse mit Spannung erwartet, kommentierten die Helaba-Experten.

Datenseitig findet sich heute nur das US-Mittelstandsbarometer des Industrieverbandes NFIB im Kalender. Auch von Unternehmensseite blieb es eher ruhig - die Berichtssaison nimmt in Wien erst am morgigen Mittwoch wieder Fahrt auf.

Unter den Einzelwerten konnten Lenzing an die jüngst klaren Kurszuwächse anknüpfen und legten weitere vier Prozent zu. Hingegen korrigierten Andritz nach den zuletzt deutlichen Aufschlägen etwas nach unten und notierten um 2,7 Prozent schwächer.

Aktien der Erste Group kamen nach den jüngsten Aufschlägen leicht um 0,5 Prozent zurück. Österreichs größtes Geldhaus steht vor einem Zukauf in Tschechien. Die tschechische Tochterbank Ceska sporitelna habe einen Vertrag über den Kauf des lokalen Kreditportfolios der in Liquidation befindlichen russischen Sberbank in dem Land unterzeichnet, teilte das Institut am Montag mit. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Die Transaktion müsse noch von den Kartell- und Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

Schwächer zeigten sich auch die Aktien des Flughafen Wien und verloren 1,68 Prozent, sowie Immofinanz, die um 1,5 Prozent nachgaben. Telekom Austria und OMV notierten jeweils um gut ein Prozent schwächer.

ger/spa

ISIN AT0000999982