Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit etwas schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.355,14 Punkten nach 3.372,68 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Minus von 17,54 Punkten bzw. 0,52 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.686,56 Zählern und damit um 0,46 Prozent oder 7,81 Punkte tiefer.

Nach mehrheitlich positiven Übersee-Vorgaben startete auch das europäische Umfeld etwas schwächer in die neue Handelswoche. Neben der laufenden US-Berichtssaison steht in der neuen Woche vor allem Geldpolitik im Fokus. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt, und nur einen Tag später folgen Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB).

An Konjunkturdaten stehen ebenfalls zahlreiche Höhepunkte an. Den Auftakt macht am Montag das Statistische Bundesamt in Deutschland, das im Laufe des Vormittags erste Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2022 liefern will. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel noch mager aus.

Die Aktien von Raiffeisen rutschten im Frühhandel um gut zehn Prozent bis auf 15,25 Euro ab, konnten die Abschläge aber im weiteren Verlauf rasch eingrenzen und lagen am Vormittag noch 3,3 Prozent tiefer bei 16,43 Euro.

Wie in der Nacht auf Sonntag bekannt wurde, ist die russische Leasingtochter der Raiffeisen von der Ukraine offiziell als "Kriegshelfer" gebrandmarkt und mit Sanktionen wie der Beschlagnahme von Vermögen belegt worden. Die Raiffeisen Bank International (RBI) betonte, dass die Leasing keine Vermögenswerte in der Ukraine habe, betroffen wären Kunden, wenn sie mit geleaster Ware in die Ukraine fahren würden.

Bei den anderen Bankwerten zeigten sich BAWAG um 0,5 Prozent tiefer und Erste Group verloren 0,6 Prozent. Unter den weiteren Indexschwergewichten büßten Andritz 0,4 Prozent ein und voestalpine sanken um 0,8 Prozent.

Zu den größeren Verlierern zählten bis dato auch AT&S sowie Schoeller-Bleckmann, die sich jeweils um rund zwei Prozent abschwächten. Klar fester zeigten sich hingegen Pierer Mobility mit plus 2,6 Prozent sowie Rosenbauer mit einem Anstieg um 1,8 Prozent.

